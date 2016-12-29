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İstanbul trafiğinde son durum

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağışlı hava trafiği olumsuz etkiliyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:15:32 Güncelleme: 20:09:57 HABERTURK.COM

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış trafiği olumsuz etkiliyor. Mesai bitimi sırasında İstanbul'da trafik yine durma noktasına gelmişti. Şu an ise yoğunluk nismeten rahatlamış durumda. İBB'nin verdiği bilgiye göre trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 62 oranında seyrediyor. 

FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Fırtına nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken bazı kişilerin ise başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

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