Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'de ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00'dan itibaren ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldığını duyurmuştu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olacağı ve bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği belirtilmişti.