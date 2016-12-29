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İstanbul yılbaşı
GÜNDEM

Yılbaşına İstanbul'da girecekler dikkat!

İstanbul Valiliği yılbaşında il genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

29 Aralık 2016 Perşembe, 18:39:08 Güncelleme: 18:42:19 İHA

İstanbul Valiliğinden alınan önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde vatandaşlarımızın, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri ve mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerimizce tüm emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecektir.

İl Sağlık Müdürlüğünce ve İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Anadolu Kuzey, İstanbul Bakırköy, İstanbul Beyoğlu, İstanbul Çekmece, İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliklerince; sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır. Belediye, Emniyet ve Jandarma personelince Yılbaşı nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların acil durumlarda aşağıda yer alan telefon numaraları vasıtasıyla "110 İtfaiye, 112 İlk Yardım ve Acil Sağlık, 122 AFAD Çağrı Merkezi, 153 İBB Beyaz Masa, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 158 Sahil Güvenlik" ilgili kurumlara başvurmaları rica olunur" denildi.

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