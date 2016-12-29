29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Gaziantep
GÜNDEM

Gaziantep'te hastanede korkutan yangın

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Polikliniği binasının bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

29 Aralık 2016 Perşembe, 19:23:43 Güncelleme: 19:26:00 AA

Gaziantep'te bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Polikliniği binasının bodrum katında kurul raporlarının saklandığı odalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve bodrum kattaki diğer odalara da sıçrayan yangın nedeniyle göğüs polikliniğinde yatan 50 hasta ile refakatçileri, itfaiye ve sağlık ekiplerince yandaki binaya alındı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada hasar oluşturan yangının ardından ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
GÜNDEM

O ilde "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Gaziantep'te geçici "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması
GÜNDEM

O ilde "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması
Gaziantep usulü rekor!
GÜNDEM

Gaziantep usulü rekor!
Gaziantep'te ihbara gelen polislere pompalıyla ateş açtı
GÜNDEM

İhbara gelen polislere pompalıyla ateş açtı
DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
GÜNDEM

DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı ...
Gaziantep'te terör operasyonu: 4 gözaltı
GÜNDEM

'Cadı' teröristlere göz açtırmadı!
İGDAŞ'tan önemli uyarı
GÜNDEM

İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARI
Van'da eve el bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

VAN'DA EVE EL BOMBALI SALDIRI

İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak
GÜNDEM

TAMAMEN PARÇALANACAK!
Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEM

İSTANBULLULAR DİKKAT! SU KESİNTİSİ İÇİN AÇIKLAMA
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye şu anda yönetilmiyor
GÜNDEM

"İNSANDA BİRAZ UTANMA, AHLAK OLUR"