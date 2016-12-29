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Bolu'da yılbaşı kutlamasında cinsel istismar

Bolu'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 4 sanığa hapis cezası verildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 19:48:35 Güncelleme: 19:50:17 AA

Bolu'da 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanığa 7 yıl 1 ay ile 22,5 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada,13 yaşındaki N.Ö. ve ailesi ile tutuklu yargılanan Kemal Y. (27) ve Murat Y. (37), tutuksuz yargılanan 15 yaşındaki M.C. ile aynı yaştaki Y.E.Y. hazır bulundu.

Mahkeme heyeti "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanan sanıklardan Kemal Y'ye 22,5 yıl, kardeşi Murat Y'ye 12,5 yıl, M.C. ile Y.E.Y'ye ise 7'şer yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Mengen ilçesinde, 2015'i 2016'ya bağlayan gece evlerine yılbaşı kutlaması için gelen 13 yaşındaki N.Ö'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile Kemal Y, Murat Y, M.C. ve Y.E.Y. tutuklanmıştı. Yargılama sırasında M.C. ile Y.E.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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