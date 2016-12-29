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İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:06:42 AA

İngiltere donanmasına ait son uçak gemisi HMS Illustrious, sökülerek hurdaya dönüştürüleceği İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ne getirildi

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    İngiltere'nin Portsmouth Limanı'ndan 7 Aralık'ta düzenlenen törenle ayrılan ve kılavuz eşliğinde Ege Denizi'ne ulaşan HMS Illustrous, dün bölgedeki "Leyal Gemi Söküm" adlı şirketin iskelesine demirledi.

     

     

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    Hafif uçak gemisi sınıfındaki 210 metre ve 22 bin ton ağırlığındaki gemi, yaklaşık 5 ayda tamamen parçalanarak Aliağa'daki demir çelik fabrikalarında değerlendirilecek.

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    Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Adem Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm konusunda AB standartlarında çalışan bölgenin son dönemde çok sayıda ülkenin askeri gemilerini kabul ettiğini belirtti.

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