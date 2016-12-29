İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak

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Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Adem Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm konusunda AB standartlarında çalışan bölgenin son dönemde çok sayıda ülkenin askeri gemilerini kabul ettiğini belirtti.