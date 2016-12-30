Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a infeksiyon teşhisi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, infeksiyon hastalığı teşhisiyle hastaneye yatırıldığı bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Kahraman'a, tıbbi değerlendirmeler sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.

Kahraman'ın, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere bugün hastaneye yatırıldığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastanede yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.

CUMA GÜNÜ AMELİYAT EDİLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman cuma günü ameliyat olacak.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Güven Hastanesinde infeksiyon hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı. Meclis Başkanı Kahraman'ın cuma günü ameliyat olacağı öğrenildi.