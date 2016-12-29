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Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı

Fırat Üniversitesinde, final sınavında sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edilen öğretim görevlisi açığa alındı

29 Aralık 2016 Perşembe, 20:41:12 Güncelleme: 20:49:56 AA

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun, bir sınavda sorduğu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, açığa alınan öğretim görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığı ve söz konusu sınavın iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29.12.2016 tarihinde üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde dört farklı programın Temel Hukuk ortak dersi final sınavında Öğretim Görevlisi Tümer Coşkun tarafından sorulan sorularda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla sınav iptal edilmiş ve ilgili şahıs hakkında 2547 sayılı kanunun 53. maddesi kapsamında soruşturma açılarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."

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