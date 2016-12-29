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Kosova Haşim Taçi
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Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, "Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir." dedi.

29 Aralık 2016 Perşembe, 22:05:55 Güncelleme: 22:11:21 AA

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, "Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Taçi, Türkiye'de bulunmaktan ve dostluklarını teyit etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiklerini hatırlatan Taçi, şunları kaydetti:

"Şiddet hiçbir zaman halkın iradesinin yerine geçemez. Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir. Bundan tavizimiz yoktur. İster Priştine'de, ister Ankara'da, ister Brüksel'de isterse de New York'ta olsun, terörist teröristtir."

"TERÖRÜN DİNİ, İMAMI, M,LLETİ YOKTUR"

Kosova'nın teröre karşı kurulan koalisyonun parçası olduğunu anımsatan Taçi, "Bu savaşı hep birlikte yaparsak kazanabiliriz. Bunu hiç kimse tek başına yapamaz. Çünkü terörün dini, imanı, milliyeti yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Taçi, Türkiye'nin Kosova'da en büyük 3. büyük yatırımcı olduğunu hatırlattı. Taçi, bugün iş adamlarıyla yaptığı görüşmede, onları Kosova'ya yatırıma davet ettiğini belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, stratejik yatırımlar konusunda Kosova'da çıkarılan yasa ile ilgili Erdoğan'ı bilgilendirdiğini ifade ederek, Kosova'ya yatırım yapacakların artık daha az bürokrasi ile karşılaşıp daha çok verim alacaklarının altını çizdi.

Türkiye'nin, Kosova'nın birçok uluslararası örgüte üyeliğine verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Taçi, AB Konseyi ve UNESCO'ya yapacakları üyelik başvuruları sürecinde Türkiye'ye yardımları için şimdiden teşekkür etti.

Taçi, "Kosova'nın, Avrupa ve Atlantik kurumlarıyla bütünleşebilmesi için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"

Kosova'nın 113 ülke tarafından tanındığının altını çizen Taçi, "Bazı ülkelerin tanıması doğrudan Türkiye'nin çalışmalarının sonucunda gerçekleşti, bu yüzden Türkiye'ye minnettarım." değerlendirmesinde bulundu.

"Benim için 2016'nın en önemli ziyareti"
Türkiye'yi ziyaret etmesine bazı eleştirilerin yöneltildiğinin sorulması üzerine Taçi, şunları kaydetti:

"Onlar naif ve cahildirler. Bizim ilişkilerimiz mükemmel düzeydedir. Benim için 2016'nın en önemli ziyaretidir. Değerli dostum Erdoğan, dünyanın 1. lideridir. Daha Kosova bağımsızlığını ilan etmeden beni telefonla arayarak tebrik etti, buna minnettarım. Türkiye Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biridir."

Kosova Cumhurbaşkanı Taçi, futbolda 2018 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile aynı grupta olduklarını hatırlatarak, Türkiye'ye başarılar diledi.

Taçi, Erdoğan'ı Kosova'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

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