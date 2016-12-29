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Van'da eve el bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Van'da bir eve, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el bombası atılması sonucu ev sahibi hayatını kaybetti

29 Aralık 2016 Perşembe, 23:03:37 Güncelleme: 23:06:28

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde önceki gece bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el bombası atıldı. Saldırıda, ev sahibi Cercis Örkmez hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesindeki olay önceki gece sabaha karşı saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Cevdet Paşa Mahallesi'nde Cercis Örkmez'e ait evin camını kıran kimliği belirsiz kişiler, daha sonra içeriye el bombası attı.

El bombasının patlaması sonucu Örkmez ağır, eşi M. Örkmez da hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Cercis Örkmez ve eşi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Hastanede doktorların müdahalelere rağmen Örkmez, kurtarılamadı. Eşi M. Örkmez'in tedavisi ise devam ediyor.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ

Saldırının ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, el bombasını atan kişilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanede hayatını kaybeden gayrimenkul zengini Cercis Örkmez'in dün toprağa verildiği öğrenildi.

Meral YILDIZ/ VAN

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