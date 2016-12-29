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İGDAŞ Elektrik kesintisi
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İGDAŞ'tan önemli uyarı

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada abonelerden, elektrik kesintisi süresince kombi ve kazanlarını kapalı konuma getirmeleri istendi

29 Aralık 2016 Perşembe, 23:10:37 Güncelleme: 23:34:15 AA

İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan bölgelerdeki abonelerini, kombi ve kazanlarını elektrik gelene kadar kapalı konuma getirmeleri konusunda uyardı.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandığı belirtilerek, bu bölgelerdeki abonelerin, kombi ve kazanlarını elektrik tekrar gelene kadar kapalı konuma getirmeleri gerektiği kaydedildi.

Elektrik geldikten sonra cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yüksek gaz akımıyla aktarma cihazları otomatik kendini güvenli duruma getirerek gazı kesiyor. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup, doğalgaz dağıtımını olumsuz etkiliyor. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri aldı. Muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler oluşturuldu. İstanbul'daki İGDAŞ abonelerinin, bu konuda hassasiyet göstererek, kombilerini elektrik gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur."

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