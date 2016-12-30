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Suriye
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Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye’de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı yürürlüğe girdi

30 Aralık 2016 Cuma, 01:08:13 Güncelleme: 09:17:32 AA

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) başladı.

Ateşkes mutabakatı çerçevesinde taraflar, hava saldırıları dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün öğle saatlerinde, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına varıldığını açıklamıştı.

Ankara da konuya ilişkin yazılı açıklama yapmış; Dışişleri Bakanlığı, çatışan tarafların ateşkes için mutabakata vardığını kaydetmişti.

Ateşkese taraf olan silahlı gruplar adına Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Usame Ebu Zeyd, muhaliflerin mutabakata uyacaklarını, rejim güçlerinin de aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini dile getirmişti.

Ankara ve Moskova, 13 Aralık'ta Halep kent merkezinin doğusunda ateşkes ve yerel nüfusun tahliye edilmesi için anlaşmıştı. 22 Aralık'ta sona eren tahliye sürecinin ardından, iki ülke ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri plan üzerinde mutabakat sağlamıştı.

Ateşkesin uygulanmasının başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 dakika önce
    Amerika bu durumdan rahatsız olmuştur
  • Misafir 29 dakika önce
    rusyaya helala olsun türkiye ile beraber bu işi kotaracak
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