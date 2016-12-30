Soğuk ve kar yağışı nedeniyle yurdun batısındaki birçok ilde okullar tatil edilirken, doğuda bazı okullarda eğitime devam edilmesi sosyal medyayı salladı.

Bir vatandaşın, “Batı’da kar yağınca okullar hemen tatil yapılıyor da burada neden yapılmıyor? Bizim çocuklar kutup ayısı mı?” paylaşımının ardından birçok kullanıcı mesaj attı. Bir çalışan da, “Üniversite öğrencisine tatil oluyor da bana niye olmuyor; çalışanlar kutup ayısı mı?” diye tatil beklentisini dile getirdi.

HABER MERKEZİ