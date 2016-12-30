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Bizim çocuklar kutup ayısı mı?

Soğuk ve kar yağışı nedeniyle ülkenin birçok şehrinde okullar tatil oldu. Doğuda ise bazı okullarda eğitime ara verilmemesi sosyal medyada ses getirdi

30 Aralık 2016 Cuma, 02:48:10 Güncelleme: 02:50:21

Soğuk ve kar yağışı nedeniyle yurdun batısındaki birçok ilde okullar tatil edilirken, doğuda bazı okullarda eğitime devam edilmesi sosyal medyayı salladı.

Bir vatandaşın, “Batı’da kar yağınca okullar hemen tatil yapılıyor da burada neden yapılmıyor? Bizim çocuklar kutup ayısı mı?” paylaşımının ardından birçok kullanıcı mesaj attı. Bir çalışan da, “Üniversite öğrencisine tatil oluyor da bana niye olmuyor; çalışanlar kutup ayısı mı?” diye tatil beklentisini dile getirdi.

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