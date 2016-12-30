Adana'da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Adana'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Yol tek taraflı trafiğe kapandı. Kaza, 2.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NM 434 plakalı otomobil, D-400 trafik kavşağını geçtikten sonra yol kenarında park halinde bulunan 34 HJ 0726 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracı 200 metre kadar sürükleyen otomobil, refüje çıkarak durabildi. Aynı yönde gelen 01 DJD 44 plaklı cip ise kaza yapan araca çarpmamak için refüje çıktı. Kazadan yaralanan olmazken, D-400 karayolunda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.