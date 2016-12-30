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İDO BUDO dış hat seferleri
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İDO ve BUDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BODU'nun dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

30 Aralık 2016 Cuma, 06:04:34 Güncelleme: 18:18:29 HABERTURK.COM

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 18.00, 19.30 ve 21.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.30 ve 21.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri yapılamayacak.

Saat 13.30, 15.30 ve 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 16.00'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.

BUDO, saat 12.30 ve öncesindeki bazı seferlerini de olumsuz hava koşuları nedeniyle programdan kaldırmıştı.

İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ

 

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

 

 

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