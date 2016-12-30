İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 18.00, 19.30 ve 21.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 19.30 ve 21.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri yapılamayacak.
Saat 13.30, 15.30 ve 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 16.00'daki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
BUDO, saat 12.30 ve öncesindeki bazı seferlerini de olumsuz hava koşuları nedeniyle programdan kaldırmıştı.
İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot