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Yeni belirlenen asgari ücret Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararına göre aylık net bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

30 Aralık 2016 Cuma, 06:08:19 Güncelleme: 06:10:19 AA

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni belirlediği asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyonda, işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, aylık asgari ücret brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olacak.

Kararda, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde geçerli olacak bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 59,25 TL olarak tespit edildiği belirtildi.

Komisyonunun kararında, asgari ücretin işçilerin geçim şartları ve 2017 yılı enflasyon hedefi gibi faktörlerin değerlendirilerek belirlendiği kaydedildi.

Karara muhalefet eden Türk-İş temsilcilerinin karşı oy gerekçesinde ise anayasanın 55. maddesindeki "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur." ifadesine atıfta bulunuldu.

Asgari ücretin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması öncelikli ilke olan çalışanların geçim şartlarının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ortaya konulduğuna işaret edilen gerekçede, komisyonun verdiği görev doğrultusunda çalışanların geçim koşullarını hesaplayan TÜİK'in tespitlerine yer verildi.

TÜİK'in komisyona sunduğu hesaplamalara göre, 2016 yılı kasım ayı itibarıyla ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin aylık harcama tutarının net bin 668,90 TL olduğu bildirilen gerekçede, bu hesaplamada çalışanın ailesinin dikkate alınmadığı belirtildi. Türk-İş'in 30 yıldır her ay düzenli yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"na göre ise bir işçinin yaşama maliyetinin aynı dönem itibarıyla bin 761,74 TL olarak belirlendiği aktarılan gerekçede, bu miktarın TÜİK verileriyle uyumlu olduğuna değinildi. Gerekçede, asgari ücretin tespitinde işçilerin beklentilerinin karşılanmadığı ifade edildi.

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