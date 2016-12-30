15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 30 Aralık Cuma günü raporu.

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100 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 107 kişi, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 100'ü tutuklandı, diğer 7 kişi ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 179 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 161'e yükselirken "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanan 11 kişi ise serbest kaldı. (AA)

NİĞDE'DE 11 İNFAZ KORUMA MEMURUNA GÖZALTI

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda infaz koruma memurunun adresine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli infaz koruma memurları, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğün'e götürüldü. (DHA)

ESKİ TRT ÇALIŞANI 29 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 29'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan zanlılardan 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Geçen hafta, FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama çıkartılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatmıştı. (AA)

DÜZCE'DE ESK İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY BİLAL GÜVENİR TUTUKLANDI

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boluda yol kontrolü sırasında gözaltına alınan Güvenirin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Güvenir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 Kasımda görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 8 Kasımda gözaltına alınan ve 22 Kasımda yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Güvenir, 28 Kasımda çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 28 Aralıkta tekrar gözaltına alınmıştı. (AA)

ANKARA'DA 2 ESKİ ASKER VE 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan eski Kurmay Albay Ahsen Süren, eski Teğmen İsa Çon ve eski öğretmen Bahattin Çelik tutuklandı. (AA)

AYDIN'DA ESKİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ SADETTİN ÖZTÜRK TUTUKLANDI

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sadettin Öztürk tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince evinde gözaltına alınan Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Öztürk, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi. (AA)

ANTALYA'DA TOPLAM 1204 KİŞİ TUTUKLANDI

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında toplam 3 bin 517 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1204 kişi ise tutuklandı.



Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda 38 kişinin gözaltında, 1204 kişinin tutuklandığı, 529 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"1053'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 1606 kişi serbest bırakıldı. 560 kamu görevlisi açığa alınırken, 1491 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 21 kişi emekliliğe sevk edilirken, 246 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 517, idari işlem sayısı ise 2 bin 318'dir. (DHA)

MANİSA'DA TOPLAM 494 MEMUR TUTUKLANDI

Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen kamu personeli sayısının 494'e yükseldiği açıklandı.

Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli istatistiklerini paylaştı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa'da bin 801 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 95 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan 729 kamu personeli de açığa alındı. Yapılan açıklamada gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 916 kamu görevlisinden 494'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 340 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 92'sinin de serbest bırakıldığı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da 42 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı.

Diğer iller tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa'da 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 39 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 60 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenilirken, 27 memurun da emekliye ayrıldığı açıklandı. Soruşturma kapsamında en çok tutuklamanın 193 kişi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapıldığı öğrenildi.

Açığa alındıktan sonra haklarında yürütülen idari soruşturma sonucunda FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 210 kamu görevlisinin görevlerine iade edildiği belirtilirken, bir kişinin de ihraç edildikten sonra görevine iade edildiği bildirildi.

Bu arada Manisa'da 2 bin 330 kamu görevlisi ve yakınının da pasaportlarının iptal edildiği kaydedildi. (İHA)

BARTIN'DA 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bartın'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Bartın'da FETÖ il yapılanmasına ve ByLock kullananlara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. (İHA)

SİVAS'TA 4 KAMU ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kamu çalışanından 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kamu çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.P, E.C, E.D. ve H.P, savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverildi.

Şüphelilerden Ahmet K, Yavuz G, Özgür K. ve Mehmet C, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.A, Z.Y, A.K. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 21 Aralık'ta 9 kamu çalışanı gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 12'ye çıkmıştı. (AA)

ZONGULDAK'TA 1 ZABIT KATİBİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 zabıt katibinden 1'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Kdz. Ereğli Adliyesi'nde görevli zabıt katipleri D.K., B.A, M.B. ile H.M.'nin evlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlar, bilgisayar kayıtları ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden B.A., M.B. ve H.M. ise dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan şüphelilerden H.M. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, B.A. ile M.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonun daha önce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olduğu öğrenilen FETÖ'nün 'Kdz. Ereğli Adliyesi imamı' İ.K.'nin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. (İHA)

KARS'TA FETÖ'NÜN "JANDARMA İMAMI" YAKALANDI

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün sözde "jandarma imamı" yakalandı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Kalesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kentte FETÖ/PDY ve terör örgütü PKKya yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.

FETÖye yönelik operasyonda, örgütün sözde Kars İl Jandarma Komutanlığının imamı bir kişiyi yakaladıklarını belirten Doğan, şu bilgileri verdi:

"Ardahanda gözaltına alınan bir kişinin ifadesinden yola çıktık. Bu kişi, Karstan da biri gelip bize ziyaretlerde bulunuyordu diyor. Sadece bu söz üzerine yaptığımız çalışmada kim olabilir düşüncesiyle bir kişiye ulaştık, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmiş, Ankarada taksi şoförlüğünü yapan biri. Arkadaşlar bununla irtibata geçip Karsa çağırdılar, o da geldi. Ve ardından kendisi jandarma imamı olduğunu itiraf etti. Jandarmadaki yapılanmaya ilgili bilgi aktarıyor."

Doğan, zanlının gözaltına alındığını dile getirerek, "FETÖ imamlarının tamamı öğretmen, dün yakaladığımız jandarma imamı da yine öğretmen, meslekten ihraç edilmiş bir kişi." dedi.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (AA)

KONYA'DA FETÖ'NÜN "MAHREM ABİSİ" 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 20si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 28 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 20si tutuklanırken, 8i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 33 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 5 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. (AA)

MUĞLA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgütün Muğlanın Milas ve Bodrum ilçe yapılanmasına dahil 2 şüpheli ile Manisada aranan bir kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı çıkarılan, örgütün Bodrum yapılanmasında muhasebeci olarak görev aldığı tespit edilen A.B, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehirde, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ve terör örgütünün öğrenci yurtları sorumlusu olduğu belirlenen S.A. ise Kahramanmaraşta yakalanarak Muğlaya getirildi.

Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, FETÖnün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan M.A.Ç. de Muğlada yakalanarak Manisaya gönderildi. (AA)

UŞAK'TA 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gözaltına alınan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "Silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "Terör örgütüne yardım" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Uşak'ta 22 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, bazı akademisyenler ile 1 avukatında yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

SAMSUN MERKERZLİ OPERASYONLARDA 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında iş adamları, eski öğretmenler, öğrenciler, TSK'dan ihraç edilmiş subay ve askeri okul öğrencileri ile halen görevde olan bir subayın bulunduğu 2'si kadın 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2'si serbest bırakılan zanlılardan 24'ü mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri ise yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması ve askeri liselere öğrenci yerleştirme işlemleri ile örgüte finans sağlayan iş adamlarına yönelik yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan, kapatılan Feza Eğitim Kurumlarında öğretmen olan Ü.A'nın Samsun'da örgüt adına askeri liselere yerleştirilecek öğrencileri belirlediği öne sürüldü. (AA)

SAMSUN'DA 7 EMNİYET MENSUBU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsunda, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 emniyet mensubu adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan emniyet amiri A.K. ile komiser yardımcıları T.K, D.G, O.G, F.G. ile polis memurları F.S.E. ve İ.Knin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Aralıkta Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş, daha önce meslekten ihraç edilen emniyet amirinin de arasında bulunduğu 7 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. (AA)

KOCAELİ'DE 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'de gerçekleşen FETÖ operasyonları kapsamında sabah saatlerinde 10 kişi adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 10 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Özel sektör çalışanı olduğu öğrenilen şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları iddia ediliyor. (İHA)

ERZURUM ADLİYESİ'NDE 8 ZABIT KATİBİ GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Adliyesinde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 8 zabıt katibi gözaltına alındı.

Erzurum Adliyesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/ PDY'na yönelik yapılan operasyon neticesinde örgüt üyesi olan 5 zabıt katibi ve zabıt katiplerinden sorumlu olan 3 imam konumundaki şahıs gözaltına alındı. Toplamda 8 zabıt katibinin gözaltı işlemleri yürütülürken soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (İHA)

ESKİŞEHİR'DE 35 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, ifadelerinin tamamlanmasının ardından, serbest bırakıldı.

Aralarında "Üniversite imamları"nın da yer aldığı 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık çalışanı ve sekreterlerin bulunduğu 35 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na götürüldü.

FETÖ/PDY'nin ESOGÜ yapılanmasına yönelik 23 Aralık'ta başlatılan operasyonda, 41 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

TRABZON'DA 3 ASKER TUTUKLANDI

TRABZON'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 6 askeri personelden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay A.D., Kıbrıs Mekanize Piyade Tabur Komutanlığı'nda görevli Kurmay Yarbay İ.A, Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Albay İ.G, Binbaşı M.I, Kurmay Yarbay R.D. ve Yüzbaşı A.Ö. dün adliyeye sevk edildi. Kurmay Yarbay R.D., Binbaşı M.I. ve Yüzbaşı A.Ö. mahkemece tutuklandı, diğer 3 subay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İZMİR'DE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmirin Ödemiş ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamındaki "Gölbaşı-3" ve "Gölbaşı-6" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 5i tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan N.A, düzenlenen "Gölbaşı - 3"; H.K, C.A, N.Ö. ve A.S. ise "Gölbaşı - 6" operasyonu çerçevesinde polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen ve FETÖ'nün 15 Temmuzdaki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşındaki Özel Harekat Daire Başkanlığının tesislerinin bombalanmasına ithafen "Gölbaşı" adıyla sürdürülen soruşturma kapsamındaki 8 operasyonda gözaltına alınanların sayısı 294'e, tutuklu sayısı 109'a yükseldi. (AA)