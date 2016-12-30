Bursa'da kar yüzünden kapanan yolda mahsur kalan elektronik kelepçeli ev hapsi mahkumu gence hapis yolu gözüktü. Ayağında elektronik kelepçesi olan genç, beyaz kabusun mağduru olduğunu belirterek yetkililere seslendi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de yaşayan ve hakkında ev hapsi cezası bulunan 30 yaşındaki Olgun Özer, iş için gündüz saatlerinde Bursa'ya geldi. Elektronik kelepçe takılı olan ve ev hapsi sebebiyle 22.00 ile 08.00 saatleri arasında evinde olması gereken Özer, Bursa Ankara yolu üzeri Mezitler bölgesinde TIR'ların kayması ve buzlanma yüzünden kapanan yolda mahsur kaldı. Zamanında evde olmadığı için tekrar hapse girme korkusu yaşayan olan genç adam, çaresiz şekilde yetkililere seslendi.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM"

3 yıl önce yaralama suçundan cezaevine girdiğini ve 2 yıl hapis yattıktan sonra yeni çıkan yasayla cezasının 6 aylık ev hapsine çevrildiğini belirten Olgun Özer, "Ayak bileğime elektronik kelepçe takıldı. Ev hapsi gereği saat 22.00 ile 08.00 arasında evde olmam gerekiyordu. Bugün işim yüzünden Bursa'ya geldim. Eskişehir'e zamanında gidebilmek için Saat 17.00'de yola çıktım. Fakat Mezitler bölgesine geldiğimde kar ve TIR'ların yoldan çıkması yüzünden trafikte mahsur kaldım. En yakın polis karakoluna giderek durumumu belgelemem gerektiğini söylediler. Şu an bunu yapmam imkansız. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çaresizim" dedi.

Zamanında evde olmaması halinde denetimli serbestlik yasası gereği 18 ay hapis yatacağını söyleyen Özer, "4 saattir burada bekliyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Durumumu nasıl ispatlayacağım. Bu haber belki mağduriyetimi ortaya koyacak, haklılığımı gösterecektir" diye konuştu.