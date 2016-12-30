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Kırıkkale'de midibüs devrildi

Kazada sürücü ile araçta bulunan 25 ceza infaz kurumu memuru yaralandı

30 Aralık 2016 Cuma, 09:51:48 Güncelleme: 10:06:28 AA

Kırıkkale'de ceza infaz kurumu memurlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu görevlilerini taşıyan Şahin Aydın idaresindeki 71 S 0042 plakalı midibüs, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 17. kilometresinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada sürücü Aydın ile araçta bulunan 25 ceza infaz kurumu memuru yaralandı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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