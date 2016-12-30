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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? (30 Aralık Cuma)

BEDAŞ, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrikler saat kaçta gelir?

30 Aralık 2016 Cuma, 09:54:54 Güncelleme: 17:27:14

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un bazı ilçelerinde Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacağı bilgisini internet sitesinden paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik arızası ne zaman gider? İşte detaylar...

AYEDAŞ'TAN KESİNTİ AÇIKLAMASI

AYEDAŞ'tan İstanbul Anadolu Yakası'ndaki kesintilere ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul Anadolu Yakası Elektirk Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamada;

"İstanbul Anadolu Yakası (AYEDAŞ) genelinde Ulusal Şebeke Sistemi Kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Dağıtım şebekemizden kaynaklanmayan konunun çözümü için ilgili kurum ve kurluşlarla koordinasyonu yakından takip ediyoruz.

Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ'ın internet sitesinden yer alan bilgiye göre;

* KARAMANDERE Mh., KARAMAN DERE Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., MÜNİR Sk., MÜSLİM ÇIKMAZI Sk., MÜSTESNA Sk., NAKIŞ ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., FERAH ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., REHBER ÇIKMAZI Sk., NARİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4468-23580-23540)

* KİREÇBURNU Mh., ADA. Sk., PROF.DR AYKUT BARKA Cd., ALPARSLAN Sk., AKGÜL Sk., ÜLKER Sk., DUYGU Sk., MEHMET EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SÜMBÜL Sk., AKPINAR Sk., AKDENİZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4542-4509)

* AYAZAĞA Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4543-4488)

* ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4550-496)

* TERAZİDERE Mh., GÜRSOY Sk., RÜYA Sk., KARAMAN Sk., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4561-8891)

* FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., 2.BÜLBÜL Sk., 2.FABRİKALAR Sk., HALKALI Cd., İZMİR Sk., KANARYA Sk., KONFOR Sk., KUZEY Sk., 6.YILDIZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4617-11573)

* ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4642-21867 TM )

* ATATÜRK Mh., AKARSU Sk., DAĞHAN Sk., SAVAŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4643-21467-DP 1)

* BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 4. Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4645-21473)

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