30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kayseri, fetö, bylock
GÜNDEM

Kayseri'deki FETÖ davasında ilk karar

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmak suçlamasıyla dava açılan bir şüpheliye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

30 Aralık 2016 Cuma, 09:56:26 Güncelleme: 10:00:40 AA

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanmak suçlamasıyla dava açılan bir şüpheliye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Figen Karatoprak ve avukatı katıldı.

Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine savunma yapan Karatoprak, telefonuna "ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, beraatını talep etti.

Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Karatoprak'ı, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (30.11.2016)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 30 Aralık günlüğü
FETÖ'den yurtdışındaki subaylara iltica talimatı
GÜNDEM

FETÖ'den iltica baskısı!
OHAL ne zaman bitecek?
GÜNDEM

OHAL ne zaman bitecek?
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (29.11.2016)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 29 Aralık günlüğü
İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin ilk dava sürüyor
GÜNDEM

Evinden çıkan 1 dolarlar için ilginç savunma
Gazeteci Oğuz Usluer FETÖ üyeliğinden tutuklandı
GÜNDEM

Oğuz Usluer FETÖ'den tutuklandı
Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi
GÜNDEM

160 YEMENLİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ANKAPARK'A ZİYARET
AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı
GÜNDEM

AYM'DE FETÖ SORUŞTURMASI SONUÇLANDI
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDAN GEÇERKEN YAKALANDI!
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

SAMSUN'UN BELALISI YAKAYI ELE VERDİ
Tarihi kitabı 4 milyon dolara satmaya çalıştılar
GÜNDEM

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE