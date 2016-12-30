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Alt geçitte iki kez mahsur kaldı

30 Aralık 2016 Cuma, 10:40:52 DHA

Adana'da yağmur suyu ile dolan alt geçitte otomobili ile mahsur kalan Dilek Demir, sığındığı kamyonet de 5 metre sonra arıza yapınca, kurtulduğuna sevinemeden, yaklaşık 1 metre derinliğindeki suyun içinde ikinci kez mahsur kaldı

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    Kent merkezinden geçen D-400 Karayolu'nun Türkkuşu Kavşağı'ndaki alt geçit, sağanak yağmur nedeniyle suyla doldu.

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    Derinliği 1 metreyi bulan suyun içinde bir çok araç mahsur kaldı, bazı otomobiller ise orta refüjden ilerleyerek kurtuldu. Dilek Demir adlı genç kadın da lüks otomobili ile yağmur suyundan geçmek istedi.

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    Ancak Demir'in otomobili de diğer araçlar gibi suyun ortasında arıza yaptı. Aracını hareket ettiremeyen Demir, bir süre başını camdan çıkartıp kendisine yardım edebilecek birilerini bulabilmek için etrafına baktı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 saat önce
    alt geçide girmeden insanları uyarmayanlar utansın
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