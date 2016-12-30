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İçişleri Bakanlığı, PKK
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İçişleri Bakanlığı: PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda "KCK-Türkiye Meclisi" içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubu gözaltına alındı

30 Aralık 2016 Cuma, 11:40:21 Güncelleme: 13:13:32 AA

Terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, "KCK-Türkiye Meclisi " içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği belirlenen 5 örgüt üyesi yakalandı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda, KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Teröristlerden H.A'nın KCK sözde Kürdistan sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı'da örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A'nın KCK sözde Kürdistan saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla geçtiği ve 18 Kasım'da Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın ise KCK sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği tespit edildi.

Ocak 2016'da örgütsel amaçla Irak/Erbil'e gittiği belirlenen B.A. ile M.A. ve diğer 3 teröristin aynı zamanda "silahlı terör örgütü kurma yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 7 saat önce
    idam edilirler inşallah
  • Misafir 8 saat önce
    idam olmadıktan sonra pekde bir önemi yok
  • Misafir 8 saat önce
    idam yasasi istiyoruz ben bunlari biliyorum idam yasasi gelsin bir tane pkk li kalmaz.
  • Misafir 10 saat önce
    esir almayın esir almayın direk infaz.
  • Misafir 10 saat önce
    inşallah diğer hainler de yakalanır. ALLAH güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun.
  • Misafir 11 saat önce
    demek bunlar, akpyi kandirmislar ve 1000 sehit vermemize sebep olmuslar.
  • Misafir 11 saat önce
    idam edilsin hemen
  • Misafir 11 saat önce
    işte bu yaaaa süper haber
  • Misafir 11 saat önce
    Güzel imha etsinler hemen
  • Misafir 11 saat önce
    Pkk kaldimi daha ya
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