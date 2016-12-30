30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Bursa'da bir adam arkadaşını öldürüp parçalara böldü

Cinayet zanlısı, ceset parçalarının bir bölümünü poşete koyup yolcu minibüsüyle taşıyarak çöp konteynerine attığını itiraf etti

30 Aralık 2016 Cuma, 11:55:05 Güncelleme: 12:00:18 İHA

Bursa'da 10 aydan beri kayıp olan 34 yaşındaki Hüseyin Altı'nın, arkadaşı A.T. (42) tarafından öldürülüp parçalandığı ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın arkadaşı tarafından öldürülüp parçalandığını ortaya çıkardı. Altı'nın son telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı A.T. ile irtibata geçtiğini tespit etti. Dün gözaltına alınan A.T. polis sorgusunda arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Bekar olan Hüseyin Altı'nın kendisi için kız bulmasını istediğini belirten A.T. verdiği ifadede, "Ona kız bulabileceğimi, Üsküp'te bir kız olduğunu ama masraflı olacağını söyledim. Ondan ara ara toplam 44 bin TL'sini aldım. Bu aldığım parayla kendisine kız aramadım ve parayı gece eğlencelerinde harcadım. 26 Mart günü Gökdere Metro İstasyonu'ndan inen Hüseyin Altı, saat 14.40 civarında Selimzade Mahallesi'nde bulunan evime geldi. Eşim ve çocuklarım o gün ağabeyime gitmişti. Hüseyin Altı bana 'Kız meselesi çok uzadı' dedi. Ben de parayı harcadığımı, kız aramadığımı söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Hüseyin Altı, küfür edip, bana yumruk attı. Ben de ona yumruk attım ve yere düştü. Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve evin salonunda bir boğuşma oldu. Önce sol karın boşluğundan sonra da değişik yerlerinden defalarca bıçakladım. Öldüğünü anlayınca banyoya götürdüm ve kafasını, kollarını ve gövdesini bıçağımla parçaladım. Marketten çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve çöp poşeti aldım. Kıyafetlerini, bıçağı bir poşete, diğer parçalarını da başka poşetlere koydum. Pazar arabasına 3 torba koyarak sokaktaki çöp konteynerine kıyafetleri olan poşeti attım. Pazar pazarı civarına yaya olarak giderek buradan Hipodrom minibüslerine bindim. Demirtaş istikametine doğru çevre yoluna yakın yerde inerek otlarla kaplı yerlere poşetleri attım. Eve geldim ve diğer 4 adet poşeti de aldım. Vatan Mahallesi tarafına yaya olarak pazar arabasıyla götürüp, çöp konteynerlerine attım. Daha sonra eve gelerek salonu ve banyoyu yıkadım. Salondaki halıyı halı yıkamacıda yıkattırdım" dedi.
Emniyette ifadesi alınan A.T., ardından adliyeye sevk edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 35 dakika önce
    Yuh be! Nereye gidiyor bu İNSANLIK!..Bu nasıl bi ruh halidir ya! İdam şart böylelerine...
  • Misafir 50 dakika önce
    Valla korkuyorum.disarda ne insanlarla yan yana geziyoruz ya!
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ahmet Şık adliyeye sevk edildi
GÜNDEM

Ahmet Şık adliyeye sevk edildi
Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 'hadi vurun beni' dedi
GÜNDEM

"Hadi vurun beni"
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
GÜNDEM

PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı!
MEB, yeni müfredatı kamuoyu ile paylaşacak
GÜNDEM

Yeni müfredat hazır!
Manisa'da cenaze namazı sırasında akıllara durgunluk veren olay
GÜNDEM

Cenaze namazı sırasında akıllara durgunluk veren ...
THY 258 seferini iptal etti
GÜNDEM

THY çok sayıda seferini iptal etti!
Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi
GÜNDEM

160 YEMENLİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

SAMSUN'UN BELALISI YAKAYI ELE VERDİ
AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı
GÜNDEM

AYM'DE FETÖ SORUŞTURMASI SONUÇLANDI
Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
GÜNDEM

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A YENİ YIL MESAJI
Tarihi kitabı 4 milyon dolara satmaya çalıştılar
GÜNDEM

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDAN GEÇERKEN YAKALANDI!