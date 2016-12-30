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Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 'hadi vurun beni' dedi

Polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı

30 Aralık 2016 Cuma, 12:27:19 Güncelleme: 12:38:13 DHA

Antalya'da kullandığı plakasız motosikletle devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan 22 yaşındaki E.B., kovalamaca sırasında "Hadi vurun beni" diye bağırdı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi'nde önünde meydana geldi. Arkasında yolcu konumundaki arkadaşıyla plakasız motosikletle seyir halinde bulunan E.B., polisin 'dur' ihtarında aldırış etmeyip kaçmaya başladı. Polis, kovalamacayı sürdürürken hayatını tehlikeye atmaması konusunda motosiklet sürücüsünü megafonla uyardı. Polise küfür ederek karşılık veren E.B., "Hadi vurun beni" diye bağırdı. Işıklar Caddesi'nde arkadaşını indirip Çağlayan Mahallesi'ne kadar kaçan E.B, park halindeki dört otomobile motosikletiyle çarpıp zarar verdi. Bülent Ecevit Bulvarı'nda motosikleti bırakıp kaçmaya devam eden E.B., trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ehliyetinin olmadığı belirlenen E.B., gözaltına alındı.

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