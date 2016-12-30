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istanbul, yılbaşı
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İstanbul'da yılbaşı gecesi 7 ilçede 'ağır tonajlı araç' önlemi

Yılbaşı gecesi İstanbul'un Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerine kamyon ve TIR'ların girmesi yasaklandı

30 Aralık 2016 Cuma, 13:33:03 Güncelleme: 15:15:49 DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

17 BİN POLİS GÖREV ALACAK

Yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 17 bin, Taksim çevresinde ise 5 bine yakın polis görev yapacak.

Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, Taksim Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Yeni yıl akşamı kentte 17 bin polisin görev yapacağını ifade eden Baybaba, yaklaşık 5 bin polisin Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nde bulunacağını kaydetti.

Baybaba, "Geçen yıldan farklı olarak bu sene özellikle ulaşım yapılan iskelelerde, vapurlarda, havalimanlarında, metro, metrobüs ve tramvaylarda da ayrıca tedbir aldık. Diğer ilçelerimizin meydanlarında ve eğlence merkezleri başta olmak üzere çeşitli noktalarında personelimizle görev alacağız." diye konuştu.

Amaçlarının vatandaşlara huzurlu bir yılbaşı gecesi yaşatmak olduğunu ifade eden Baybaba, şu bilgileri verdi:

"Taksim Meydanı'nda canlı yayın aracımız, 96 sabit, 40 adet de hareketli kameramız olacak. Amacımız halkımıza huzurlu bir yeni yıl yaşatmak. Özelikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapalı olacak. Buraya gelenler için de 40 noktada arama-süzme noktaları olacak."

RAYLI SİSTEM 02.00'YE KADAR HİZMETTE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarında seferleri gece 02.00'ye kadar uzaltıldığını açıkladı. 

ANKARA'DA GÜVENLİ BÖLGE

Ankara Valisi Ercan Topaca, "Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'nın üç önemli merkezinde trafikten arındırılmış bir bölge oluşturuyoruz. İl genelinde toplamda 5 bin 808 personelimiz görev yapacaktır" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
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