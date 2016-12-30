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Uludağ'da 100 araç mahsur kaldı

Mahsur kalan araç ve yolcuları kurtaran ekipler, vatandaşlara yiyecek ve su dağıttı

30 Aralık 2016 Cuma, 14:39:20 Güncelleme: 15:41:33 AA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,2 metreye ulaştı.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 2 metre 20 santimetreyi buldu. Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altıda 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının yılbaşı akşamına kadar sürmesi bekleniyor.

Bu arada, Bursa-Uludağ karayolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 100 araç yolda mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgeye 9 kar motoru ve 1 UTV aracı sevk etti. Mahsur kalan araç ve yolcuları kurtaran ekipler, vatandaşlara yiyecek ve su dağıttı.

Bursa-Uludağ karayolunun 10 ve17. kilometrelerinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri, araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Öte yandan, Karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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