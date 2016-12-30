30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Lütfi Elvan
GÜNDEM

Kalkınma Bakanı Elvan'dan Mersin açıklaması

"Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır"

30 Aralık 2016 Cuma, 15:08:43 Güncelleme: 15:46:51 AA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sel ile alakalı 112 Acil Servis Merkezi'nde oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Elvan, "Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar.

Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor.

Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor." dedi

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü mezarı başında anıldı
GÜNDEM

İsmet İnönü mezarı başında anıldı
Lütfi Elvan: Bu milleti kalleş saldırılarla kimse korkutamaz
GÜNDEM

"Bu milleti kalleş saldırılarla kimse korkutamaz"
Bakan Elvan'dan Şehit Özsoy'un ailesine taziye ziyareti
GÜNDEM

Bakan Elvan'dan şehit ailesine ziyaret
Lütfi Elvan: Millet düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz
GÜNDEM

"Millet düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz"
Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan kadından şaşırtan tepki
GÜNDEM

Hayat kadınından polise: Beni yakalamaktan bıkmadın ...
Uludağ'da 100 araç mahsur kaldı
GÜNDEM

100 araç mahsur kaldı!
AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı
GÜNDEM

AYM'DE FETÖ SORUŞTURMASI SONUÇLANDI
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

SAMSUN'UN BELALISI YAKAYI ELE VERDİ
Tarihi kitabı 4 milyon dolara satmaya çalıştılar
GÜNDEM

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE
Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ANKAPARK'A ZİYARET
Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi
GÜNDEM

160 YEMENLİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDAN GEÇERKEN YAKALANDI!