İstanbul Kadıköy'de 15 katlı inşaat halindeki binanın dış cephe kaplama çalışması nedeniyle kurulan demir iskele devrildi. Olayda sokakta bulunan 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokaktan o sıra kimsenin geçmemesi faciayı önledi.



Olay saat 13.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Bilgili Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın dış cephe çalışması için kurulan demir iskele şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Demir bloklar sokakta park halindeki araçların üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek sokağı iki taraflı yaya ve araç trafiğine kapattı. Kazada 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

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