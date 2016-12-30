Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan kadından şaşırtan tepki

Fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 hayat kadınından biri polise "Beni yakalamaktan bıkmadın mı? Neredeyse akrabalarımdan daha çok seni görür oldum" dedi.



Konya'da bir gurup kadının cadde kenarında otostop yaparak para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ahlak büro amirliği ekipleri 9 kadını gözaltına aldı. Yakalanan kadınlardan biri polise "Sen beni yakalamaktan bıkmadın mı ya? Neredeyse akrabalardan çok artık seninle görüşüyoruz" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 kadın emniyete götürüldü. Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince haklarında işlem yapılan kadınlar serbest bırakıldı.

Zafer SAMANCI/KONYA