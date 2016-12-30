30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Konya
GÜNDEM

Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan kadından şaşırtan tepki

"Sen beni yakalamaktan bıkmadın mı ya? Neredeyse akrabalardan çok artık seninle görüşüyoruz"

30 Aralık 2016 Cuma, 15:44:27 Güncelleme: 15:58:20

Fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 hayat kadınından biri polise "Beni yakalamaktan bıkmadın mı? Neredeyse akrabalarımdan daha çok seni görür oldum" dedi.

Konya'da bir gurup kadının cadde kenarında otostop yaparak para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ahlak büro amirliği ekipleri 9 kadını gözaltına aldı. Yakalanan kadınlardan biri polise "Sen beni yakalamaktan bıkmadın mı ya? Neredeyse akrabalardan çok artık seninle görüşüyoruz" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 kadın emniyete götürüldü. Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince haklarında işlem yapılan kadınlar serbest bırakıldı.

Zafer SAMANCI/KONYA

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    yüzsüzlüğün bu kadarı... Rabbim polisimize güç versin yoksa ortalık utanmazlara kalacak.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mersin'de çocuk parkında yanmış ceset bulundu
GÜNDEM

Çocuk parkında yanmış ceset!
Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu
GÜNDEM

Başbakan'dan Ankapark'a ziyaret
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

Samsun'un belalısı yakayı ele verdi
Vladimir Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
GÜNDEM

Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Hakkari'de sokağa çıkma yasağına yılbaşı düzenlemesi
GÜNDEM

Hakkari'de sokağa çıkma yasağına yılbaşı düzenlemesi
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

Suriye sınırından geçerken yakalandı!
AYM'de FETÖ soruşturması sonuçlandı
GÜNDEM

AYM'DE FETÖ SORUŞTURMASI SONUÇLANDI
Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi
GÜNDEM

SAMSUN'UN BELALISI YAKAYI ELE VERDİ
Tarihi kitabı 4 milyon dolara satmaya çalıştılar
GÜNDEM

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA BÜYÜK DARBE
Başbakan Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN ANKAPARK'A ZİYARET
Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi
GÜNDEM

160 YEMENLİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'DE
Suriye sınırında 1 buçuk milyon değerinde kaçak ilaç ele geçirildi
GÜNDEM

SURİYE SINIRINDAN GEÇERKEN YAKALANDI!