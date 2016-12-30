30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Diyarbakır'daki terör operasyonu

30 Aralık 2016 Cuma, 16:03:46 AA

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, terör nitelikli ikiz plaka ve kayıp çalıntı kayıtlı 3 araç ele geçirildi

  • 1
    1 | 16

    Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen "Bayrak-35 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz Müşterek Birlik Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

  • 2
    2 | 16

    Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi...

  • 3
    3 | 16

    işbirlikçiler ve aranan şüphelilerin yakalanması, örgütün finans kaynağı uyuşturucu ekim alanlarının imhası ve imal edilmiş uyuşturucunun ele geçirilmesi amacıyla 27 Aralık'ta başlatılan operasyonun sona erdiği belirtildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    şu esrarın miktarına bakın yahu, biz o kadar emek harcayıp 5 ton fındık alamıyoruz bahçeden
  • Misafir 6 saat önce
    bu askerlerin hakkı ödenmez
Kalan karakter : 300