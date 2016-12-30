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94 derneğin faaliyetleri durduruldu

FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildi

30 Aralık 2016 Cuma, 16:36:36 Güncelleme: 18:26:20 AA

İçişleri Bakanlığından, 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ'la bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 20 ilde yürütülen çalışmalarda FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edildi.

Söz konusu derneklerin faaliyetleri OHAL Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla valiliklerce durduruldu.

Bu derneklere ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam ederken, terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Öte yandan 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ bağlantılı bin 108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam bin 325 dernek kapatılmıştı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 5 saat önce
    İyiyi kötüyü ayırtmak lazım
  • Misafir 6 saat önce
    inşaallah şu halk evlerinide kapamışsınızdır.
  • Misafir 6 saat önce
    Süleymancıları da ele alın. Sinsi ve en teklikelilerin arasında onlar da var.
  • Misafir 6 saat önce
    Geç bile kalındı Yerinde karar
  • Misafir 6 saat önce
    Bunlar imha edildikçe kendimizi güçlü hissediyoruz evelallah.
  • Misafir 6 saat önce
    SUPER
  • Misafir 6 saat önce
    hangi dernekler
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