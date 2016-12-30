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Ciner Yayın Holding Hukuk Müşavirliği
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Ciner Yayın Holding Hukuk Müşavirliği'nden açıklama

30 Aralık 2016 Cuma, 16:58:18 Güncelleme: 17:39:06

Bugünkü (30.12.2016 tarihli) Takvim gazetesinde yayımlanan yazıda, müvekkilim Turgay Ciner hakkında tamamen hayali bir senaryo ile iftira niteliğinde, gerçek dışı iddia ve isnatlar içeren bir yazı yayımlanmıştır.

Müvekkilimin ve sahibi olduğu kuruluşların, sözkonusu yazı ile atfedilen hayali senaryolar ve kurgularla bir ilgisi olmadığı gibi; FETÖ, PKK, DAEŞ ve benzeri her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütüne karşı Cumhuriyetimizin, Demokrasimizin, Vatanımızın, Milletimizin, Milli İradenin ve Hukukun yanında her zaman yer aldığı ve almaya da kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir.

Sözkonusu iftira niteliğindeki yazı ile ilgili tarafımızdan gerekli hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Turgay Ciner Vekili
Av. Zişan KASAR YILDIRIM

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