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Dizi siteleri kapatıldı
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Dizi siteleri kapatıldı mı?

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), internet ortamında izinsiz şekilde dizi yayınlayan siteleri kapattı

30 Aralık 2016 Cuma, 17:39:29 Güncelleme: 18:52:50 HABERTURK.COM

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), internet ortamında izinsiz şekilde dizi yayınlayan sitelere erişimi engelledi. Televizyonda yayınlanan dizileri internette yayınlayan siteler mahkeme kararıyla engellendi.

Ünlü dizi platformu Netflix'in dünyaca ünlü birçok dizinin Türkiye yayın haklarını da satın almasıyla birlikte internette dizi yayınlayan dizi sitelerinin kapatılması konuşulan konular arasındaydı. Bugün harekete geçen yetkililer, internette dizi yayınlayan internet dizi sitelerinin birçoğunun erişimini durdurdu. Geri kalan sitelerin de önümüzdeki günlerde kapatılması beklentisi hakim.

Dizi sitelerine giriş yapmak isteyen kullanıcılar TİB'in sitede yayınladığı "Ulaşmaya çalıştığınız internet sitesi mahkeme/savcılık kararı ile erişime engellenmiştir." bilgi mesajı ile karşılaştı.

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