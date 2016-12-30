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Eskişehir'deki cinayet davasında zor anlar

Aracına aldığı genç kızı ormanlık alanda öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 17:41:26 Güncelleme: 17:47:19 AA

Eskişehir'de, 1 Ağustos'ta aracına aldığı genç kızı ormanlık alanda iç çamaşırıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Metin Yılmaz (31) ile maktul Kader Kaya'nın (18) annesi Selver ve babası Mehmet Kaya katıldı. Tutuklu sanık Yılmaz, savunmasında, olay günü iş görüşmesi için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesine (OSB) gittiğini söyledi.

OSB'de aracıyla ilerlediği sırada yol kenarında bekleyen Kader Kaya'nın kendisine el kaldırdığını iddia eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Maktulü daha önceden tanımıyordum. El kaldırınca aracı durdurdum. Bana para karşılığı cinsel ilişki teklif etti. Ben de bunu kabul ettim. Daha sonra onu aracıma alarak ormanlık bir yere gittik. Olay yerine gittiğimizde ilişkiye gireceğimiz zaman çocuklarım aklıma geldi. Vicdan azabı çektim ve ilişkiye girmekten vazgeçtiğimi söyledim. Bunun üzerine erkekliğime laf söyledi ve yüzüme tükürerek para istedi. Daha sonra boğuşmaya başladık. Sürekli bağırdığı için kızın iç çamaşırını çıkarıp ağzına soktum. Bir süre sonra bayıldığını düşünerek onu olay yerinde bırakıp uzaklaştım."

Sanık Yılmaz, pişman olduğunu söyledi. Maktul Kader Kaya'nın annesi Selver Kaya ise sanığın en ağır cezaya mahkum edilmesi gerektiğini belirterek, "Ben adalete güveniyorum. Çiçeğimi toprağa yatırdım. Sanığın savunmasını kabul etmiyorum. Kızım sanığa cinsel ilişki teklif etmeyecek biriydi." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

Bu arada, mahkeme salonunda baygınlık geçiren Kader Kaya'nın annesi Selver Kaya'ya, 112 Acil servis ekipleri müdahale etti. Duruşma bitiminde sanığa saldırmak isteyen bazı kişiler ise polis memurları tarafından salon dışına çıkartıldı.

Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormanlık alanda 1 Ağustos'ta cesedi bulunan Kader Kaya'nın iç çamaşırıyla boğulduğu belirlenmişti. Olayın ardından 5 Ağustos'ta gözaltına alınan Metin Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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