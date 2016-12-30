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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

30 Aralık 2016 Cuma, 18:38:51 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında 146 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında yurt dışına yaptığı ziyaretler kapsamında, 146 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

     

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere, çok sayıda ülkeye heyetle gitti.

     

     

     

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    Yurt içi temasları kapsamında, illeri de ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ülkenin dört bir yanından gelen muhtarlarla bir araya geldi.

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