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Yurt içi ve dışında yıl boyunca 110 ulusal ve uluslararası organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programlarda katılımcılara hitap etti. Erdoğan, bu organizasyonların dışında da birçok ilde katıldığı etkinliklerde de vatandaşlarla bir araya geldi.