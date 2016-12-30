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İstanbul Beyoğlu Trafik
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Yılbaşında bazı yollar trafiğe kapalı

Yılbaşı nedeniyle yatın saat 16.00'dan sonra Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Aralık 2016 Cuma, 19:50:37 Güncelleme: 19:56:39 DHA

Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Cumartesi 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2016 Cumartesi saat 16.00'dan itibaren yılbaşı tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasına kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve bunlara alternatif güzergâhlar belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle sıralandı:


-Mete kavşağından Taksim yönüne giden araçlar Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir.


-Şişhane ışıklardan (Tarlabaşı Bulvarına) Taksim istikametine giden yol kapatılacak, akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.


-Toprak yol ışıklardan Taksim yönüne, Gümüşsuyu Caddesine akım verilmeyecek, akım Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir.


-Şişhane Metro çıkışlardan yol kapatılacak, Tarlabaşı ve Taksim istikametine akım verilmeyecektir.


-Tepebaşı ışıklardan yol kapatılacak, akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.


-Taksim AKM kavşağından akım geri çevrilecek, akım Dolmabahçe istikametine yönlendirilecektir.


-Sıraselviler Caddesine giriş kapatılacak, akım Kazancı Yokuşuna yönlendirilecektir.


-Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesine gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir.


-Meşelik Sokak girişi İstiklal Caddesine gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir.


-Turnacıbaşı Caddesi İstiklal Caddesine gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir.


-Sadri Alışık Sokak İstiklal Caddesine Gidiş istikametine kapatılacak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecektir.


-Refik Saydam Caddesinden asmalı Mescit Caddesine giriş - çıkış kapatılacaktır.


-Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak Girişleri trafiğe kapatılacaktır.

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