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Samsun'da bir kişi silah tehdidiyle cinsel istismarda bulundu

Samsun'da 37 yaşındaki S.Ç. çalışanı 17 yaşındaki M.S.'ye silah tehdidiyle cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

30 Aralık 2016 Cuma, 20:17:17 Güncelleme: 20:19:43 DHA

Samsun'da inşaat malzemeleri satan 37 yaşındaki S.Ç., yanında çalışan 17 yaşındaki M.S. adlı kızı silah tehdidiyle evinde alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İlkadım İlçesi'nde 9 gün önce çalıştığı inşaat malzemeleri satan işyerine gitmek için evden çıkan M.S., akşam dönmedi. Babasının kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için, polis arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmada, M.S'nin, patronu S.Ç.'nin evinde olduğu belirlendi. Polis, 2 gün önce eve baskın düzenleyerek M.S.'yi buldu, S.Ç. de gözaltına aldı.

Ailesine teslim edilen M.S,. patronunun evinde kendi rızasıyla bir geceliğine kaldığını, aralarında bir şey olmadığını söyleyip şikayetçi olmadı. Şüpheli de serbest bırakıldı.

Dün ailesiyle birlikte tekrar polise giden M.S., ifadesini değiştirerek patronunun kendisini silah tehdidiyle alıkoyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip şikayetçi oldu.

Suçlamaları kabul etmeyen ve M.S.'nin kendi rızasıyla bir gece evinde kaldığını söyleyen S.Ç., 'alıkoymak' ve 'cinsel istismar' suçlarından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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