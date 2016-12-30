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Edirne'de izinsiz gösteri yasaklandı

Edirne Valiliği, izinsiz gösteri ve eylemler 01 Ocak 2017 tarihinden 18 Ocak 2017 tarihine kadar yasakladı

30 Aralık 2016 Cuma, 21:42:39 Güncelleme: 21:44:04 İHA

Edirne Valiliği, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi gibi faaliyetlerin izne bağlandığını açıkladı.

Edirne Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla,2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ''Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler'' başlıklı 11.maddesinin (m) fıkrası gereğince, açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma vb. etkinlikler, 01 Ocak 2017 tarihinden 18 Ocak 2017 tarihine kadarki süre içerisinde Edirne il genelinde izne bağlanmıştır" denildi.

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