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Mersin'de çocuk parkında yanmış ceset bulundu

Mersin'de çocuk parkında yanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

30 Aralık 2016 Cuma, 22:14:40 Güncelleme: 22:17:20 AA

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir parkta vücudunun bazı bölümleri yanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mezitli'nin Viranşehir Mahallesi'nde bir kişi, sokak hayvanlarını beslemek için Solipompeipolis Parkı'na gitti.

Parkta vücudunun bazı bölümleri yanmış bir erkek cesedi gören kişi, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin sokakta yaşadığı iddia edilen Muzaffer Üstbaş'a (35) ait olduğunu belirledi.

Üstbaş'ın parkta ısınmak için yaktığı ateşin kıyafetlerini tutuşturması sonucunda alevlerin arasında kaldığı tahmin ediliyor. Üstbaş'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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