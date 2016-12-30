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Hakkari Çukurca Şemdinli Yüksekova özel güvenlik bölgesi
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Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde, bazı alanlar 12 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

30 Aralık 2016 Cuma, 23:13:46 Güncelleme: 23:16:48

Hakkari merkez ile 3 ilçesinde, bazı alanların 12 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'deki terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 27 bölgenin, 31 Aralık 2016 saat 23.59'dan 12 Ocak 2017 saat 23.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

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