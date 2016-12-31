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İstanbul PKK KCK
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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da güvenlik güçleri tarafından PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i hakkında tutuklama kararı verildi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 01:14:41 Güncelleme: 01:16:21 AA

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe başkanlarının da bulunduğu şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kent genelinde belirlenen adreslere 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, H.A, M.K, N.K, F.D, B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P. isimli 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P.'nin tutuklandığı, diğer 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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