31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Seyfettin Yaraş Ayşe Yaraş
GÜNDEM

Manisa'da 4 yaşındaki Ayşe'ye meslek hastalığı teşhisi

Manisa'da yaşayan Yaraş ailesinin 4 yaşındaki kızları Ayşe'ye babasının meslek hastalığı bulaştı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 03:41:07 Güncelleme: 07:02:35 DHA

Manisa’da yaşayan Elif-Seyfettin Yaraş Çifti’nin yüksek ateş ve vücudunda oluşan yaralar nedeniyle henüz 47 günlükken hastanelere götürdüğü kızları Ayşe’ye bir türlü teşhis konulamadı.

Elif ve Seyfettin Yaraş’ın kızının hastalığına teşhis konulması için yaptığı çağrıyı Sağlık Bakanlığı duydu. Kasım ayında aileden kan örneği alınıp, Ankara’ya gönderildi. 3 çocuklu çift ardından Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne çağırıldı. Burada yapılan kontrollerde küçük Ayşe’nin kanında cıva ve antimon elementine rastlandı.

Baba ve diğer 2 çocukta bulgular düşük düzeyde çıkarken, annede ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Sanayide buzdolabı rafı üretimi yapan bir fabrikada kaynakçı olan baba Seyfettin Yaraş, kızı için 4 yıllık işini bırakmak zorunda kaldı. Aile şimdi küçük Ayşe’yi tedavi ettirmenin yanı sıra geçim derdine de düştü. 

İŞ KIYAFETLERİYLE EVE GİDİNCE...

4 yaşındaki Ayşe’nin doktoru Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Hınç Yılmaz, hastalığın kaynağını HABERTÜRK’e anlattı.

Kaynakçı babanın, iş kıyafetleriyle eve gittiğinde beraberinde kurşun taşıdığını belirten Yılmaz şöyle konuştu: “10 yıl akü, kaynak gibi işlerde çalışan kişinin iş kıyafetleriyle gittiği evi kurşun fabrikasına döner. Ayşe doğduğundan beri mangan, civa ve antimona maruz kalmış. Hekimlerin çare bitti dediği noktada bu çocukları buluyoruz.

HABER MERKEZİ

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Manisa'da karda mahsur kalan aile kurtarıldı
GÜNDEM

Manisa'da karda mahsur kalan aile kurtarıldı
Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı
GÜNDEM

Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı
Manisa'da cinsel istismar iddiasına 1 tutuklama
GÜNDEM

Zihinsel engelli kıza istismara tutuklama
Manisa'da mahalle sakinlerinden el fenerli eylem
GÜNDEM

Mahalle sakinlerinden el fenerli eylem
Eski AK Parti meclis üyesi öldürüldü
GÜNDEM

Eski AK Parti meclis üyesi öldürüldü
Banka veznesine çıkıp oturma eylemi yaptı
GÜNDEM

'O müdür buraya gelecek!'
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD açıklaması
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne insanlarımızın huzurunu bozdurmayacağız
GÜNDEM

"TERÖR ÖRGÜTÜNE İNSANLARIMIZIN HUZURUNU BOZDURMAYACAĞIZ"
Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN MEHMETÇİĞE MORAL ZİYARETİ
Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması
GÜNDEM

BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Çankırı'da bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı
GÜNDEM

KÖPEKLER BOĞAZINI PARÇALADI!
Bakanlarda İsmail Kahraman'a ziyaret
GÜNDEM

BAKANLARDA İSMAİL KAHRAMAN'A ZİYARET