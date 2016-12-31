Manisa'da 4 yaşındaki Ayşe'ye meslek hastalığı teşhisi

Manisa’da yaşayan Elif-Seyfettin Yaraş Çifti’nin yüksek ateş ve vücudunda oluşan yaralar nedeniyle henüz 47 günlükken hastanelere götürdüğü kızları Ayşe’ye bir türlü teşhis konulamadı.

Elif ve Seyfettin Yaraş’ın kızının hastalığına teşhis konulması için yaptığı çağrıyı Sağlık Bakanlığı duydu. Kasım ayında aileden kan örneği alınıp, Ankara’ya gönderildi. 3 çocuklu çift ardından Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne çağırıldı. Burada yapılan kontrollerde küçük Ayşe’nin kanında cıva ve antimon elementine rastlandı.

Baba ve diğer 2 çocukta bulgular düşük düzeyde çıkarken, annede ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Sanayide buzdolabı rafı üretimi yapan bir fabrikada kaynakçı olan baba Seyfettin Yaraş, kızı için 4 yıllık işini bırakmak zorunda kaldı. Aile şimdi küçük Ayşe’yi tedavi ettirmenin yanı sıra geçim derdine de düştü.

İŞ KIYAFETLERİYLE EVE GİDİNCE...

4 yaşındaki Ayşe’nin doktoru Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Hınç Yılmaz, hastalığın kaynağını HABERTÜRK’e anlattı.

Kaynakçı babanın, iş kıyafetleriyle eve gittiğinde beraberinde kurşun taşıdığını belirten Yılmaz şöyle konuştu: “10 yıl akü, kaynak gibi işlerde çalışan kişinin iş kıyafetleriyle gittiği evi kurşun fabrikasına döner. Ayşe doğduğundan beri mangan, civa ve antimona maruz kalmış. Hekimlerin çare bitti dediği noktada bu çocukları buluyoruz.

HABER MERKEZİ