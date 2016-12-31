31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul
GÜNDEM

Salı günü sıcaklık 10 derece

İstanbul'da önceki gece başlayan kar yağışı dün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Yeni yılın ilk günlerinde de karla karışık yağmur beklenirken, Salı günü sıcaklık 10 derece olacak

31 Aralık 2016 Cumartesi, 05:00:29 Güncelleme: 05:53:25

Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren tüm bölgelerde etkili oldu. Öğleye doğru karın etkisini artırmasıyla tüm İstanbul beyaza büründü.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ile Kartal’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Önceki gün hızı saatte 85 kilometreye ulaşan fırtına öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında hazır bekletildi. Yüksek kesimlere yağan kardan oluşan birikintileri temizleme ve buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının yeni yılın ilk günleriyle birlikte etkisini kaybedeceği belirtildi.

HAVA TAHMİNLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün karla karışık yağmurun görüleceği İstanbul’da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük 0 derece dolayında olacak. Yeni yılın ilk günü de karla karışık yağmur görülecek İstanbul’da sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Pazartesi ve salı hava açacak. Sıcaklık salı günü 10 dereceye kadar yükselecek. Çarşamba ve perşembe ise yağmur görülecek.

ERDEM ŞAHİN/AKINCAN ABADAN - GAZETE HABERTÜRK

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
GÜNDEM

İstanbul'da DHKP-C operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
GÜNDEM

İstanbul'da terör operasyonu
Yılbaşında bazı yollar trafiğe kapalı
GÜNDEM

Yılbaşında bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da yılbaşı gecesi 7 ilçede 'ağır tonajlı araç' önlemi
GÜNDEM

İstanbul'da yılbaşı önlemi! Girmeleri yasak!
Kadıköy'de inşaat iskelesi devrildi
GÜNDEM

Kadıköy'de inşaat iskelesi devrildi!
Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
GÜNDEM

Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN MEHMETÇİĞE MORAL ZİYARETİ
Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması
GÜNDEM

BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Ankara'da kış
GÜNDEM

HAFTASONU TATİLİ KAR KEYFİ İLE BİRLEŞİNCE...
Bakanlarda İsmail Kahraman'a ziyaret
GÜNDEM

BAKANLARDA İSMAİL KAHRAMAN'A ZİYARET
Çankırı'da bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı
GÜNDEM

KÖPEKLER BOĞAZINI PARÇALADI!
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD açıklaması
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD AÇIKLAMASI