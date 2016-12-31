Salı günü sıcaklık 10 derece

Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren tüm bölgelerde etkili oldu. Öğleye doğru karın etkisini artırmasıyla tüm İstanbul beyaza büründü.

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ile Kartal’ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Önceki gün hızı saatte 85 kilometreye ulaşan fırtına öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında hazır bekletildi. Yüksek kesimlere yağan kardan oluşan birikintileri temizleme ve buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapıldı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının yeni yılın ilk günleriyle birlikte etkisini kaybedeceği belirtildi.

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Bugün karla karışık yağmurun görüleceği İstanbul’da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük 0 derece dolayında olacak. Yeni yılın ilk günü de karla karışık yağmur görülecek İstanbul’da sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Pazartesi ve salı hava açacak. Sıcaklık salı günü 10 dereceye kadar yükselecek. Çarşamba ve perşembe ise yağmur görülecek.

ERDEM ŞAHİN/AKINCAN ABADAN - GAZETE HABERTÜRK