15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'a 5 dakikada 4 bomba atılmış

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek amacıyla gittiği TÜRKSAT’ta yaşananları anlattığı fezlekede önemli bilgilere yer verildi. Fezlekede, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Yarbay Eray Uçkun’un başında yer aldığı 13 kişilik ekibin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan helikopterle TÜRKSAT’a gittiği belirtildi.

Cuntacılar yayını kesmeyi başaramayınca, TÜRKSAT’ın, cuntacı pilot Hüseyin Türk’ün kontrolünde olan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 ile 5 dakika içinde toplam 4 kez bombalandığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, TÜRKSAT’a yayını kesmek için gelen askerler ile FETÖ mensubu siviller ve yerleşkenin bombalanması talimatını veren ve bu talimatı uygulayan 25 isim şüpheli olarak yer aldı. Fezlekede, darbecilerin, radyo, televizyon ve internet yayınlarını engellemek için TÜRKSAT’ı hedef seçtiği belirtildi.

Fezlekede, Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Yarbay Eray Uçkun’un da aralarında bulunduğu 13 cuntacının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda toplanarak hazırlık yaptığı kaydedildi. TÜRKSAT çalışanları ile güvenlik personelinin silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve iki kişinin şehit edildiği belirtilen fezlekede, cuntacılar yayını kesemeyince uçakların müdahale ettiği anlatıldı.

Fezlekede, TÜRKSAT’a saat 03.14-03.19 saatleri arasında 5 dakika içinde toplam 4 adet bomba atıldığı belirtildi. Bombayı cuntacı Ahmet Tosun’un talimatıyla Pilot Hüseyin Türk’ün attığı kaydedildi. “ARSLAN-6” koduyla atılan bombaları 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağının bıraktığı ifade edildi.

Yayın kesmeye giden timin başında yer alan Yarbay Eray Uçkun fezlekede yer alan ifadesinde, kendisine ordunun yönetime el koyduğu ve yayınların kesilmesi gerektiğinin söylendiğini kaydederek, “Sistemi bilmediğim için yayını kesemedim. Telefonla arayarak, ‘Başka bir tedbir düşünüyorlar, oradan süratle ayrılın’ denildi. Hava Kuvvetleri’nin müdahale edeceğini söyledi” dedi. Fezlekede cuntacıların TÜRKSAT yerleşkesindeki fotoğraflarına da yer verildi.

FEVZİ ÇAKIR/GAZETE HABERTÜRK