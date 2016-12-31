31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
15 temmuz darbe girişimi TÜRKSAT binası
GÜNDEM

15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'a 5 dakikada 4 bomba atılmış

15 Temmuz darbe girişimi esnasında televizyonların yayınlarını kesmek isteyen cuntacıların, TÜRKSAT'a 5 dakika içerisinde 4 kez bomba attığı tespit edildi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 05:44:00 Güncelleme: 05:49:28

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında televizyon yayınlarını kesmek amacıyla gittiği TÜRKSAT’ta yaşananları anlattığı fezlekede önemli bilgilere yer verildi. Fezlekede, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Yarbay Eray Uçkun’un başında yer aldığı 13 kişilik ekibin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan helikopterle TÜRKSAT’a gittiği belirtildi.

Cuntacılar yayını kesmeyi başaramayınca, TÜRKSAT’ın, cuntacı pilot Hüseyin Türk’ün kontrolünde olan 93-0663 kuyruk numaralı F-16 ile 5 dakika içinde toplam 4 kez bombalandığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, TÜRKSAT’a yayını kesmek için gelen askerler ile FETÖ mensubu siviller ve yerleşkenin bombalanması talimatını veren ve bu talimatı uygulayan 25 isim şüpheli olarak yer aldı. Fezlekede, darbecilerin, radyo, televizyon ve internet yayınlarını engellemek için TÜRKSAT’ı hedef seçtiği belirtildi.

Fezlekede, Özel Kuvvetler Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Yarbay Eray Uçkun’un da aralarında bulunduğu 13 cuntacının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda toplanarak hazırlık yaptığı kaydedildi. TÜRKSAT çalışanları ile güvenlik personelinin silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve iki kişinin şehit edildiği belirtilen fezlekede, cuntacılar yayını kesemeyince uçakların müdahale ettiği anlatıldı.

Fezlekede, TÜRKSAT’a saat 03.14-03.19 saatleri arasında 5 dakika içinde toplam 4 adet bomba atıldığı belirtildi. Bombayı cuntacı Ahmet Tosun’un talimatıyla Pilot Hüseyin Türk’ün attığı kaydedildi. “ARSLAN-6” koduyla atılan bombaları 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağının bıraktığı ifade edildi.

Yayın kesmeye giden timin başında yer alan Yarbay Eray Uçkun fezlekede yer alan ifadesinde, kendisine ordunun yönetime el koyduğu ve yayınların kesilmesi gerektiğinin söylendiğini kaydederek, “Sistemi bilmediğim için yayını kesemedim. Telefonla arayarak, ‘Başka bir tedbir düşünüyorlar, oradan süratle ayrılın’ denildi. Hava Kuvvetleri’nin müdahale edeceğini söyledi” dedi. Fezlekede cuntacıların TÜRKSAT yerleşkesindeki fotoğraflarına da yer verildi.

FEVZİ ÇAKIR/GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
GÜNDEM

Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
94 derneğin faaliyetleri durduruldu
GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı: 94 derneğin faaliyetleri ...
Silivri'de görülen darbe girişimi davasında 8 tahliye
GÜNDEM

Silivri'de FETÖ davasında 8 tahliye
Kayseri'deki FETÖ davasında ilk karar
GÜNDEM

FETÖ davasında ilk karar!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (30.11.2016)
GÜNDEM

ByLock'çu 100 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den yurtdışındaki subaylara iltica talimatı
GÜNDEM

FETÖ'den iltica baskısı!
Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN MEHMETÇİĞE MORAL ZİYARETİ
Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması
GÜNDEM

BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Çankırı'da bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı
GÜNDEM

KÖPEKLER BOĞAZINI PARÇALADI!
Ankara'da kış
GÜNDEM

HAFTASONU TATİLİ KAR KEYFİ İLE BİRLEŞİNCE...
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne insanlarımızın huzurunu bozdurmayacağız
GÜNDEM

"TERÖR ÖRGÜTÜNE İNSANLARIMIZIN HUZURUNU BOZDURMAYACAĞIZ"
Bakanlarda İsmail Kahraman'a ziyaret
GÜNDEM

BAKANLARDA İSMAİL KAHRAMAN'A ZİYARET