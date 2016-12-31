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İstanbul Beyoğlu metruk bina
GÜNDEM

İstanbul Beyoğlu'nda metruk binanın duvarı çöktü

Enkazın altında kalan iki otomobilde hasar meydana geldi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 06:27:57 Güncelleme: 06:28:42 AA

İstanbul Beyoğlu'nda üç katlı metruk bir binanın çöken duvarının altında kalan park halindeki iki otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyinağa Mahallesi Küçükbayram Sokağı'ndaki üç katlı metruk bir binanın duvarı olumsuz hava koşulları nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Yapılan incelemelerde, duvar parçalarının park halindeki iki otomobilin üstüne düşmesiyle hasara yol açtığı belirlendi.

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