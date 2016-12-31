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Sultanbeyli istinat duvarı
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Sultanbeyli'de yağışlara dayanamayan istinat duvarı çöktü

Sultanbeyli'de bir gıda sitesine ait istinat duvarı çöktü park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 06:35:00 Güncelleme: 06:35:47 İHA

İstanbul Sultanbeyli'de yoğun sağanak yağış nedeniyle zayıflayan özel bir şirkete ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken çok sayıda araç hasar gördü.  

Edinilen bilgilere göre olay Battalgazi Mahallesi, Reyhanoğlu Caddesi, Ceylanpınar Sokak'ta meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle zayıflayan özel bir şirkete ait yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bir istinat duvarı, gece saat 02.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Gürültü ile uyanan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, çökme nedeniyle bir çok araçta maddi hasar meydana geldi. Çöken alanın elektrik direklerine bir zarar vermemesi ise olası bir facianın önüne geçti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde gerekli incelemelerde bulunarak olay ile ilgili tutanak tuttular. Durumdan haberdar olan zabıta ekipleri ise meydana gelen hasarı inceleyerek duvarın tehlike arz ettiğini ve yıkılması gerektiğini belirtti.

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