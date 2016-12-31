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Fikri Işık
GÜNDEM

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu

Aldığı brifingin ardından buradaki askerlerle bir araya gelen Işık, telefonla bazı askerlerin ailelerini de aradı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:04:04 Güncelleme: 12:21:17 AA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 1950 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu, hudut nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da eşlik ettiği Işık, geceyi Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdi.

Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.

Burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak askeri helikopterlerle 1950 metre rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesine geçti.

Helikopterden inişinin ardından karla kaplı bölgedeki askerleri selamlayan Işık, ardından üs bölgesinde Mehmetçikle bir araya geldi. İncelemelerde bulunmak ve hayırlı seneler dilemek için bölgeye geldiklerini ifade eden Işık, tüm Mehmetçiğin kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini vurguladı. Askerlerin zor coğrafyada görev yaptığına dikkati çeken Işık, bakanlık olarak onların en iyi şartlarda görev yapmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Mehmetçiğin, hava şartlarının olumsuzluğuna veya coğrafyanın zorluğuna aldırış etmeden vatan görevini yerine getirdiğini belirten Işık, "Bundan dolayı bütün milletimiz size teşekkür ediyor, biz de bu teşekkürün bir ifadesi olarak buradayız." diye konuştu.

Askerlerle tek tek sohbet eden Fikri Işık, ardından Orgeneral Çolak ile karargah binasına geçti. Aldığı brifingin ardından buradaki askerlerle bir araya gelen Işık, telefonla bazı askerlerin ailelerini de aradı. Telefonda asker aileleriyle sohbet eden Işık, ardından telefonunu askerlere vererek aileleriyle konuşmalarını sağladı.

Bakan Işık ve beraberindekiler daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına geçti. Burada Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydından bilgi alan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, geceyi de burada geçirdi.

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"
Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin mesajlar veren Işık, "Bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor, gerektiğinde müdahale ediyoruz. Bizim burada herkese söyleyeceğimiz şey, herkes aklını başına alsın. Bölgenin huzurunu, istikrarını tehlikeye atan, zora sokan hiçbir gelişmeye Türkiye, uluslararası meşruiyet çerçevesinde müsaade etmeyecek. PYD'nin bu noktadaki her türlü hareketini yakından takip ediyoruz" dedi.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    ÇATLASALARDA PATLASALARDA REİS SENİ MAREŞAL YAPACAZ
  • Misafir 4 saat önce
    Allah askerlerimizi muvaffak etsin inşallah
  • Misafir 4 saat önce
    tabi böle arada sosyal mesaj ve görüntü vermek gerek
  • Misafir 5 saat önce
    ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN REİS VE HÜKÜMET GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
  • Misafir 5 saat önce
    Helal olsun Syın Işık'a. Keşke birer tane de Cep telefonu hediye etseydi askerlere. Yeni yıl hediyesi olurdu.
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