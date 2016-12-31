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Bursa'da bir hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı

Camide bulunan güvenlik kamerası ayakkabı hırsızını saniye saniye görüntüledi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:18:32 Güncelleme: 10:56:41 İHA

Bursa'da bir camiye ayakkabı çalmaya giren hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde bulunan Erenler camiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cemaat ikindi namazını kılmak için camiye girdi. Bunu fırsat bilenen hırsız cemaatin namaz kıldığı sırada camiye girerek cemaatin ayakkabılarına bakmaya başladı. Ayakkabılıktaki ayakkabıları tek tek ayağına deneyen hırsız ayağına olan ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı. Camide bulunan güvenlik kamerası ayakkabı hırsızını saniye saniye görüntüledi. Namazını bitiren cemaat dışarı çıktığında ayakkabılarını bulamayınca güvenlik kameralarını izledi. Ayakkabılarının çalındığını gören vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Ekipler camide bulunan güvenlik kamerasını izledi. Ayakkabıları çalınan vatandaş ise şikâyetçi oldu. Polis ekipleri her yerde ayakkabı hırsızın ararken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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YORUMLAR 3
  • vaktiseyir 1 saat önce
    pişkinin tekiymiş!
  • Misafir 1 saat önce
    görünce ne oluyor? kameralar boşa masraf, ceza hukuku yerlerde..
  • Misafir 1 saat önce
    ne işler
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