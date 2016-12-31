31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Başbakan Binali Yıldırım
GÜNDEM

Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:38:30 Güncelleme: 12:47:01 İHA

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl mesajında, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin ve demokrasinin çok daha güçlü olacağını belirtti. Terörle mücadele konusundaki kararlılığa da işaret eden Yıldırım, "Sınırlarımızı korumakta bir an bile fedakarlıktan kaçınmayacağız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2016 yılı sona ererken yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu bütün vatandaşlarımla paylaşıyor, 2017 yılının milletimiz ve bütün insanlık için huzur, barış, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize metanet diliyorum.

Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün artmakta olan Türkiye, zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atmaktadır. Milletimizin hayat standartlarını ve devletimizin itibarını artırmak için 14 yıldır gösterdiğimiz gayretler olumlu neticeler vermekte ve ülkemiz evrensel ölçülerde bir demokrasiye doğru hızla ilerlemektedir.
Türkiye'nin her köşesinde yatırımlarımız devam etmektedir. 2016 yılında Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz İstiklal Tüneli gibi Türkiye'nin parlak geleceğinin nişanesi olan dev eserleri tek tek hayata geçirdik.Dev projelerle ülkemizi medeniyet yarışında daha ileri noktalara taşıdığımız gibi, bir taraftan köprülerle kıtaları, bir taraftan da gönülleri birleştirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü güçlendiriyoruz. Türkiye'nin imkan ve kaynaklarını Türkiye'ye kazandırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihi mirası koruyarak ve cumhuriyetimizin değerlerini savunarak ülkemizi demokrasiyle kalkındırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU YIL DA MİLLETÇE BİRBİRİMİZE KENETLENECEĞİZ"

"Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır" diyen Yıldırım, "Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir. Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin elbirliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olmaya mahkum olacaktır. 2017'yi üreterek, çalışarak en iyi şekilde değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin ve demokrasinin çok daha güçlü olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Sınırlarımızı korumakta bir an bile fedakarlıktan kaçınmayacağız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2017'de sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacağız. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak. Dünyadaki ve bölgemizdeki kritik gelişmelerden dolayı barışçı rolü daha çok anlaşılan Türkiye, insanlık onurunu yükseltmek için küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir" dedi.

Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
"Türkiye'nin ufku geniş, önü açık, yarınları umut dolu, geleceği aydınlıktır. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin yıldızı daha da parlayacak; bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır. Bu umutlarla yeni yılınızı kutluyor; 2017 yılının ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • vaktiseyir 10 dakika önce
    teşekkürler başbakanım. yeni yıl hepimize hayırlı olsun inşallah.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Samsun'da 3 aylık hamile gelinin şüpheli ölümü
GÜNDEM

3 aylık hamile gelinin şüpheli ölümü
Sivas'ta köpek vitaminlerini "uyuşturucu hap" diye satmışlar
GÜNDEM

Köpek vitaminlerini "uyuşturucu hap" diye satmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 mesajı
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 mesajı
Tokat'ta yardım için verilen yastıktan para çıktı
GÜNDEM

Yardım için verilen yastıktan bakın ne çıktı!
Terörle mücadele bilançosu
GÜNDEM

İşte Türkiye'nin terörle mücadele bilançosu
Hava durumu 31.12.2016
GÜNDEM

Yılbaşı gecesi kar yağacak mı?
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD açıklaması
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne insanlarımızın huzurunu bozdurmayacağız
GÜNDEM

"TERÖR ÖRGÜTÜNE İNSANLARIMIZIN HUZURUNU BOZDURMAYACAĞIZ"
Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN MEHMETÇİĞE MORAL ZİYARETİ
Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması
GÜNDEM

BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Çankırı'da bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı
GÜNDEM

KÖPEKLER BOĞAZINI PARÇALADI!
Bakanlarda İsmail Kahraman'a ziyaret
GÜNDEM

BAKANLARDA İSMAİL KAHRAMAN'A ZİYARET